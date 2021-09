Demain Entreprendre: Ces entreprises Made in France !

Claire DESPAGNE, Fondatrice de D+ for care, est l’invitée de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre. Sa jeune entreprise s’est lancée dans la vente de compléments alimentaires.

D+ for care une marque de compléments alimentaires naturels et faits en France.