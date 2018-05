Agenda : rendez-vous le 4 juin pour entreprendre au féminin

Et si Juin était le bon mois pour changer de métiers ? Lundi 04 juin, venez participer à la journée rencontre pour entreprendre au féminin à la CCI de la Marne à Reims. Le thème de cette journée de rencontre : « je change de vie pro, créer en franchise c’est plus facile. »

Une journée pour entreprendre et s’orienter vers la franchise

Avoir une âme d’entrepreneur c’est un bon début, mais après il faut oser se lancer. Apprendre un nouveau métier et être soutenu pour aller plus vite vers l’opérationnel c’est le principe de la franchise. Pour vous mesdames reconversionenfranchise.com organise deux événements. Une web-conférence le mardi 29 mai et la journée rencontre le lundi 04 juin. L’objectif est de faire « sauter les freins » de l’entrepreneuriat et susciter des vocations vers des professions auxquels les femmes ne se seraient pas forcément orientées. Et la franchise offre ces perspectives.

Aujourd’hui, la franchise en quelques chiffres c’est : 43% des franchisés sont des femmes et 54% des franchiseurs exercent une activité de services. Les franchisés estiment, pour 6°% d’entre eux, que la franchise a facilité l’octroi d’un crédit. Surtout, 80% des franchisés sont d’anciens salariés.

La Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de la Marne et Reconversionenfranchise.com, vous donnent rendez-vous sur le site de Reims de 13h30 à 18h le lundi 04 juin au 5 rue des Marmouzets à Reims. Cet événement est soutenus par Pôle Emploi, la Chambre des Métiers, Initiative Grand Est, Créez comme elles…

Au programme de cette journée

À partir de 14h focus sur l’entrepreneuriat en région Grand-Est avec la thématique de création d’entreprise et des nouveaux dispositifs d’aide au financement. À 15h, Valérie Guillevic du cabinet Amplitude Réso, et Corinne Gicquel fondatrice de Reconversionenfranchise.com, animeront la thématique : les clés pour réussir en franchise. Et de 16h30 jusqu’à la fin de la journée, les participantes pourront échanger directement avec les franchiseurs présents pendant la journée.

Une occasion à ne pas rater ! Si vous aussi vous êtes intéressés par l’entrepreneuriat et que vous souhaitez découvrir la franchise rendez-vous le lundi 04 juin à partir de 13h30 au 5 rue des Marmouzets, à Reims. Un événement gratuit et pour s’inscrire c’est ici !