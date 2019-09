Pizzeria à reprendre à Langogne en Lozère

Sur Langogne, ville de 3.000 habitants et bassin de vie de 10 000 habitants, zone touristique en été, il y a une pizzeria connue depuis une vingtaine d’année, à reprendre.

Cette pizzeria bénéficie d’une très bonne réputation et d’une clientèle fidèle d’habitués.

Les locaux sont en bordure de la RN88 très fréquentée. La moitié des locaux (60 m²) ne sont pas exploités et représentent un bon potentiel de développement.

Ils comprennent une grande salle, une réserve, deux caves voutées.

L’autre partie des locaux exploitée est en bel état (40 m²) et comprend une salle, une arrière-boutique avec un four à bois, des sanitaires et une cuisine.

Cette pizzeria est une affaire rentable pour une personne seule, avec un très bon potentiel de développement pour un duo ou trio de gérants.

Le cédant accompagnera le repreneur à la prise en main totale de l’activité (formation à la pizzeria comprise si nécessaire).

Condition de reprise :

Vente du fonds de commerce (matériel, clientèle), stock compris : 25 000€

Murs, deux possibilités :

– Location : bail commercial 3-6-9 avec un loyer de 500€/mois

– Vente : 50 000€

Référence annonce : M0238