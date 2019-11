Prêt à porter à Château-Chinon

Ce commerce de prêt à porter est situé à la ville centre du Parc naturel régional du Morvan, Château-Chinon (2.000 habitants), destination touristique (lacs du Morvan, Bibracte, Haut Folin…). C’est une ville étudiante (1.000 lycéens) à moins de 3 heures des régions parisienne et lyonnaise. Château-Chinon est aussi située sur l’axe reliant Nevers à Autun.

Le village dispose d’une offre commerciale et artisanale. En effet, on y trouve boulangerie, épicerie, garagiste, coiffeur, station-service 24h/24h, pharmacie, supermarché, hôpital, écoles, lycées, collèges, pompiers…

Un commerce de prêt à porter, accessoires de mode (ceintures, portefeuilles, bijoux, chapeaux, etc.) est à reprendre.

Le magasin est sur 3 niveaux (316 m²) et comprend une boutique de 65 m² et un atelier 33 m².

Il y a d’autres espaces boutiques : 40 m², 2 espaces « caves voutées ».

Chauffage central fioul, électricité (380 et 220 V), alarme.

Possibilité de réaliser un logement au dernier étage.

C.A 2018 : 81 000 €.

Bon à savoir : cet établissement est situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). Cela offre des exonérations (impôt sur les bénéfices pendant 5 ans puis dégressif les 3 années suivantes, CFE, charges patronales sur les salariés).

Accompagnement dans l’installation possible par la communauté de communes.