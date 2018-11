Hôtel – restaurant

Dans la vallée de la Sioule, à Bellenaves (37 km de Vichy et 10 km de l’A71), un particulier vend un hôtel restaurant, exploité depuis juillet 2003 par le cédant, situé sur la place disposant d’un parking.

Murs appartenant à la Mairie.

2 salles de restaurant (de 114 m² pour 80 couverts pour la première et 60 m² pour 40 couverts pour la seconde), 1 salle de bar de 20 m², 1 cuisine, légumerie, laverie, réserve, cave, 1 bâtiment de 60 m² servant de garage et de remise, 2 terrasses (1 à l’avant et 1 à l’arrière avec jardin), 8 chambres avec salle de bain et WC.

Accès de nuit avec digicode pour l’hôtel.

Matériels : tables, chaises, couverts ; verrerie, nappage, cuisine et chambres équipées.

Liste complète disponible auprès du cédants.

Clientèle restaurant principalement locale (Charroux, Ebreuil, Chantelle,…).

CA 2016 : 125 883 €.

Bilans disponibles auprès du cédant.

Hausse de l’activité en saison estivale (touristes).

Logement F3 (50 m²) annexé : – 1 salon/cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain/WC, 1 cour et 1 jardin.

Prix de vente du fonds : 65 000 €.

Valeur du stock estimée à 5 000 €.

Montant du loyer : 1 395€ TTC/mois (hôtel, restaurant et logement).