Papeterie, photo, jouets, librairie

Niché au cœur du pays d’Urfé, dans les monts de la Madeleine, Saint Just en Chevalet dans la Loire et ses 3.000 hectares situés entre 600 et 950 m d’altitude offrent une large et belle palette de paysages.

Tous les principaux services sont là à la disposition des 1300 Saint Jurauds : professionnels de santé, écoles primaires et collèges, maison d’enfants, relais d’accueil pour la petite enfance, centre de loisirs, maison de retraite, poste, gendarmerie, distribution alimentaire et agricole, métiers de bouche, vêtements, coiffure, agence intérim, bars, tabac – presse, quincaillerie, PMU, garages automobiles, agences bancaires, fleuriste, souvenirs cadeaux, artistes et divers autres commerces

A reprendre Papeterie, photo, jouets, librairie situé dans un magasin de 50 m² environ avec vitrine de 5 ml

Dépôt à l’étage (3 pièces) + cave

Linéaires, présentoirs bijoux, comptoir, imprimante photos numérique, photocopieur, appareil photos d’identité.

Ouverture de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 du mardi au samedi.

Exonération totale d’impôts pendant 5 ans

En cas de travaux, subvention de 30% de la région et de la Communauté de Communes

Fonds : 30 000€

Loyer : 370€/mois