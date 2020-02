Hôtel ** restaurant et bar à reprendre en Lozère

A céder, pour cause de retraite, un hôtel deux étoiles avec restaurant et bar avec licence IV. Ce grand hôtel existe depuis plus de 50 ans en Lozère.

Les locaux sont en bon état.

L’hôtel et les locaux sont aux normes accessibilité handicapés et sécurité/incendie.

Des rénovations et améliorations sont réalisées chaque année.

L’hôtel est sur 3 étages + 1 sous-sol : 325 chambres exploitables (+ 8 chambres avec mise aux normes sécurité incendie).

Piscine couverte et chauffée

Restaurant : 2 salles, jusqu’à 180 couverts.

Cuisine fonctionnelle aux normes.

Bar, 20 places assises autour de tables et 10 places au comptoir.

Un salon spacieux.

Ascenseur. Buanderie, chaufferie, réserves, garage fermé avec 6 places de voitures.

Il y a un appartement de fonction : 2 chambres, une salle de bains, une cuisine et un salon/salle à manger.

Gérance salariée préférée. Rémunération à définir.

Référence annonce : M0029