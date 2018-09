Magasin de chaussures et maroquinerie

Commerce de chaussures hommes et femmes, maroquinerie et accessoires, à vendre au cœur de Lapalisse sur la N7, à proximité des autres commerces.

Exploité depuis 2011, vend cause retraite.

Murs appartenant à un propriétaire privé loués dans le cadre d’un bail commercial.

Surface totale d’environ 65 m² : magasin avec sanitaires (WC et point d’eau) de 25 m² équipé de panneaux rainurés pour le rayonnage, et 2 réserves de 20 m² chacune (RDC et étage avec accès par escalier escamotable).

Mobilier, matériel et enseigne de façade datant de 2011.

Vitrine équipée d’un rideau de fer. Chauffage électrique.

Commerce ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

3 semaines de congés annuels (fin août début septembre et février).

Clientèle locale fidèle et de passage, avec carte de fidélité proposée.

Entreprise individuelle au régime fiscal réel simplifié.

Chef d’entreprise travaillant seul.

CA d’environ 60 000 €.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Prix de vente du fonds : 15 000 € hors stock. Montant du loyer : 367 € TTC /mois.