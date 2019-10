Supérette de proximité dans le centre-ville de Langogne en Lozère

A vendre une supérette de proximité de 126 m² en centre-ville de Langogne en Lozère, limitrophe avec l’Ardèche et la Haute Loire.

Langogne est une ville de 3 000 habitants et bassin de vie de 10 000 personnes.

Il s’agit de la première épicerie supérette de Langogne, c’est un commerce historique qui fonctionne bien.

La clientèle est locale durant l’année et touristique en été.

Les locaux ont été refaits à neuf en 2018, ils sont spacieux et en très bon état.

Tout le matériel nécessaire est disponible et renouvelé régulièrement.

Le magasin dispose en plus d’une réserve de 65 m² comprenant une chambre froide positive de 12 m², ce qui permet de stocker de la marchandise sans aucun problème.

Une salariée de confiance relaie le cédant pour la vente.

Conviendrait pour une personne seule avec reprise de la salariée, ou pour deux associés, aimant le commerce et ayant un bon relationnel.

Vente du fonds de commerce et des murs de la réserve : 110 000 €

Location des murs du commerce : 937.65€ TTC/mois, bail commercial 3-6-9 renouvelé en 2017