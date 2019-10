Restaurant traditionnel avec logement en Charente-Maritime

Dans le secteur de Saint Jean d’Angély, en Charente-Maritime, il y a un restaurant traditionnel à reprendre.

Ce restaurant traditionnel avec licence IV est situé en centre-ville.

On y compte quatre salles et une grande terrasse extérieure de 70 places.

Les salles sont modulables pour l’accueil de groupes.

De plus, l’établissement est aux normes accessibilité et hygiène.

Il y a un parking gratuit face au restaurant.

Un logement de type F4 est attenant au restaurant.

Chiffre d’affaires : 230.000 €.

Affaire à développer avec fort potentiel.

Bail commercial en cours.

Loyer de 1.600 € HT par mois (Commerce + logement)

Prix du fonds : 50.000 €

Référence annonce : 175H4096