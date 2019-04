Ancien magasin de chaussures

Ancien commerce de chaussures hommes et femmes, maroquinerie et accessoires, à vendre au cœur de Lapalisse sur la N7, à proximité des autres commerces.

Exploité de 2011 à fin 2018 cause retraite.

Surface totale d’environ 65 m² : magasin avec sanitaires (WC et point d’eau) de 25 m² équipé de panneaux rainurés pour le rayonnage, et 2 réserves de 20 m² chacune (RDC et étage avec accès par escalier escamotable).

Enseigne de façade datant de 2011.

Vitrine équipée d’un rideau de fer. Chauffage électrique.

Vide de tout mobilier et matériel.

Idéal pour une personne seule.

Montant du loyer : 400 € TTC /mois.