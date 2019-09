Grande villa, chambres d’hôtes de charme

Grande villa lumineuse, exploitée en chambres d’hôtes, beaucoup de charme, surface habitable: 258 m², 3 étages, 10 pièces/6 chambres.

Située au calme à la périphérie de Langogne, sur les hauteurs d’une gorge de rivière, vues panoramiques, entourée de verdure.

Beau terrain naturel et boisé de 9445 m² qui descend jusqu’au milieu de la rivière.

Excellent état, sans vis-à-vis.

Grand atelier attenant de 70 m².

Dépendances : Laverie et bergerie.

Beaux volumes, toiture neuve.

2 chaudières à fioul, basse condensation ; 2 poêles à bois.

Double vitrages, volets électriques

Niveau chemin (dimensions approximatives) : entrée (15 m²), bureau (6 m²), cuisine (16.50 m²), salon, (37.5 m²), véranda (19 m²).

Niveau jardin (dimensions approximatives) : 3 chambres, (14 m², 12 m², 11 m²), 3 salles de bains, buanderie.

Niveau jardin (dimensions approximatives) : Studio indépendant comprenant : chambre (10.50 m²), séjour avec coin cuisine (10 m²2), salle de bains.

Etage (dimensions approximatives) : Appartement indépendant comprenant : salon (20 m²), 2 chambres, (16 m², 15 m²), 2 salles de bains, cuisine (10 m²), véranda (17.80 m²).

Condition de mise à disposition : 295 000 €

Référence annonce : M0237

Contact

RELANCE Margeride Est

Marie-Laure MUGNIER / Aude CHARMASSON

2 chemin des lombards

48300 LANGOGNE

Tél. 04 66 69 26 13

langogne@relancecevennes.fr

www.relancecevennes.fr

Annonce diffusée par RELANCE, service gratuit mis en place par les Chambres consulaires du Gard et de la Lozère pour favoriser la transmission des entreprises des Cévennes et de la Margeride Est.

