HÃ´tel restaurant bar tabac

Hôtel restaurant bar tabac

A reprendre hôtel restaurant bar tabac situé au cœur d’un petit village, proche de l’A75, à 1h30 de Montpellier et 2 heures de Clermont-Ferrand.

L’hôtel restaurant bar tabac est à proximité directe de sites touristiques et notamment des Gorges du Tarn.

Le bar tabac FDJ dispose d’une capacité d’accueil de 40 personnes et d’une terrasse ombragée donnant sur la place du village (20-30 places). Licence IV.

Le restaurant est composé de deux salles dont une donnant sur un jardin de 300 m², capacité de 140-150 couverts.

Clientèle ouvrière et familiale.

Cuisine professionnelle équipée.

Equipe de 5 salariés.

L’hôtel (une étoile) comprend 16 chambres équipées avec sanitaires privatifs, réparties sur 2 étages.

L’établissement dispose également de 5 studios et d’une salle commune de 15 m², d’un bureau (6 m²) et d’une réception.

Clientèle ouvrière pour les studios et touristique pour les chambres d’hôtel.

Logement de fonction (T3) situé au premier étage. Combles aménageables.

Entreprise conseillée pour un couple ou associés issus du métier de la restauration.

Prix de cession du fonds : 350 000 €

Prix de cession des murs : 450 000 €