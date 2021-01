Commerce ambulant spécialisé – fromages et charcuteries

A reprendre cause retraite, sur secteur des Hautes Cévennes, activité commerce ambulant spécialisé en fromages et charcuterie.

Produits sélectionnés auprès d’affineurs et fromager du Gard, de la Lozère et du massif central : fromages chèvre, vaches, brebis (locaux) + appellations du massif central, charcuteries de l’Ardèche et de Haute Loire).

Clientèle locale et touristique ; vente sur 6 marchés par semaine (Gard et Lozère) d’Avril à fin novembre.

Entreprise conseillée pour une personne avec aide familiale en été.

Accompagnement prévu par les cédants.

Prix de cession (vente société) : 55 000 €.