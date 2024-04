Zoom sur la « Semaine des métiers du soin et de l’accompagnement »

Marjorie Bourgeois, directrice territoriale déléguée de France Travail, était l’invitée du journal de l’emploi. France Travail organise du 22 au 26 avril la « Semaine des métiers du soin et de l’accompagnement ».

Le secteur des métiers du soin et de l’accompagnement est un univers vaste et diversifié. Il englobe des domaines allant de la santé à l’assistance sociale, en passant par les services à la personne et la petite enfance. Cette diversité reflète les multiples besoins de la société en matière de bien-être et de soutien.



Le secteur est confronté à de grandes tensions de recrutement. Des professions telles que les infirmiers et les aides-soignants sont particulièrement touchées. En raison de l’augmentation démographique et du vieillissement de la population. Ces tendances démographiques créent une pression croissante nécessitant de plus en plus de ressources humaines disponibles dans le domaine des soins et de l’accompagnement.



C’est dans ce contexte que France Travail joue un rôle crucial. L’organisation s’efforce d’identifier et d’accompagner les individus intéressés par une carrière dans ce secteur en pleine évolution. Grâce à des initiatives telles que la « Semaine des métiers du soin et de l’accompagnement », France Travail cherche à mettre en relation les professionnels du secteur avec ceux qui envisagent de s’y engager.



L’événement prévoit la tenue de plus de 200 événements à travers le territoire français, offrant ainsi une plateforme pour échanger sur les opportunités d’emploi et de formation. L’objectif est clair : informer, inspirer et faciliter les rencontres entre les acteurs du secteur et les futurs professionnels.