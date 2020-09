Comment faire un rattrapage de comptabilité ?

La tenue de comptabilité est une tâche complexe et chronophage au sein d’une entreprise. En effet, cela représente une charge de travail assez conséquente et épuisante. Selon les réglementations en vigueur, chaque entreprise doit livrer ses opérations de comptabilité et établir le bilan de ses activités dans un délai précis, notamment vers la fin de l’exercice comptable. Il se peut que vous ayez pris du retard sur ce genre de tâches ou que vous ayez carrément raté la deadline prescrite. Dans ce cas, inutile de paniquer ! Il existe des solutions pour vous aider à rattraper votre comptabilité. Découvrez comment vous pouvez faire un rattrapage de comptabilité en parcourant ces quelques lignes.

Recourir aux services d’un expert-comptable

Chaque année, l’administration fiscale exige les éléments de vos comptes annuels vers la fin de l’exercice comptable. Toutefois, il se peut que vous ayez pris du retard dans la tenue de vos comptes pour de nombreuses raisons. Pour faire face à ce genre de problèmes, il existe des solutions de dernière minute qui vous seront d’une grande aide. Vous pouvez par exemple joindre un comptable en ligne et faire appel à son expertise afin de rattraper votre comptabilité.

Vous pourrez également lui déléguer tous les dossiers comptables importants. Il fera le nécessaire pour mettre à jour votre situation et corriger le retard en examinant toutes vos pièces comptables dans les plus brefs délais. Il s’appuiera sur des outils adaptés pour régulariser tous les documents fiscaux non déclarés. Il pourra également vous conseiller pour éviter à votre entreprise de payer des pénalités.

Le recours à un cabinet comptable en ligne est à la fois rapide, pratique et sécurisé. Il suffit de créer un compte, joindre les pièces justificatives et votre expert-comptable s’occupera de tout à distance. Il attestera vos documents comptables non déposés dans les délais impartis. Vous serez plus crédible aux yeux de l’Administration fiscale, malgré le retard. Selon les cas, vous pourrez même obtenir des remises sur les pénalités !

Les risques d’un retard de comptabilité

Lorsque la tenue de votre comptabilité n’est pas faite dans les temps, votre entreprise peut s’exposer à de nombreux risques. En effet, cela constitue une faute importante aux yeux de la Cour de cassation, peu importe la raison du retard. D’une manière générale, les pénalités se présentent sous forme de taxes d’office, de majoration d’impôt ou autres, selon le cas.

Un retard comptable peut également entraîner différents handicaps au sein de votre entreprise. En effet, vous n’aurez pas une vision globale de la situation financière de votre entreprise vers la fin de l’exercice. Cela peut vous freiner dans les prises de décisions à court ou à long terme, surtout sur le plan financier.

Vous l’aurez compris, tenir votre comptabilité à jour n’est pas une simple question d’obligation légale. Il s’agit d’une opération importante dont dépend l’avenir de votre entreprise. Faites-vous accompagner par des professionnels, afin de vous conformer à la législation en vigueur et gérer votre entreprise dans les meilleures conditions.