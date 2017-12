Emploi : Devenez technicien-vitrage chez Carglass

Le secteur automobile recrute ! Cette fois c’est Carglass, l’entreprise de réparation et du remplacement de vitrage de véhicules. Et l’entreprise est en plein développement partout en France. Carglass France est une filiale du groupe Belron présent dans 35 pays à travers le monde. En France, l’entreprise est implantée sur le territoire métropolitain avec près de 400 centres et 720 véhicules-ateliers.

Aujourd’hui, nous recevons Stéphanie Fallas, directrice du leadership et de l’engagement, en quelque sorte l’ancêtre de la direction des ressources humaines.

200 emplois en CDI et sans diplômes !

D’ici la fin de l’année 2017, Carglass est en recherche active de 200 postes en CDI. Le métier recherché par l’entreprise concerne des techniciens vitrage. Un poste technique donc, avec une relation client en plus. En effet, le profil recherché est une personne avec le goût pour la technique et la relation client.

Le recrutement n’exige pas de diplôme particulier. car Carglass propose une formation en interne avec l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) à l’issue de la formation. Ce diplôme allie un apprentissage pratique et théorique en 200 heures avec un tuteur.

Des perspectives d’évolutions

Au niveau salarial, en tant que technicien vitrage en CDI, votre salaire est fixe, avec en plus des parts variables. Ces parts se calculent au niveau collectif, mais également au niveau personnel en fonction des ventes effectuées.

Comme nous l’avons vue, Carglass est en plein développement en France. En plus de proposer des postes en CDI, une mobilité interne est possible. En commençant comme technicien vitrage, vous pourrez pourquoi pas évoluer au poste de technicien référent, voir chef d’équipe, et même chef de sites.

Rendez-vous sur le site de Carglass, dans la rubrique recrutement et postulez directement en ligne. Trouvez un centre près de chez vous et devenez technicien vitrage. De plus tous les deux ans le groupe Belron organise un championnat du monde des techniciens. Cette année, Carglass présente 8 candidats qui vont s’affronter sur des épreuves techniques. Le gagnant représentera la France au championnat du monde à Francfort le 27 et 28 juin prochains.