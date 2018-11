Initiative: Acta Vista l’énergie de bâtir

Acta Vista: Insertion professionnelle et rénovation du patrimoine

Acta Vista est une association loi 1901, fondée en 2002, spécialisée dans l’insertion et la formation professionnelle menée sur des chantiers de restauration de monuments historiques. Depuis 15 ans ils ont accompagné près de 5000 personnes, des personnes en chômage longue durée très éloignées du monde du travail. Leur conviction est qu’en faisant travailler ces personnes e sur des chantiers de monuments prestigieux, cela leur redonne de la fierté, donc de la confiance en soi, ce qui permet de mieux construire un projet professionnel.

Acta Vista: un accompagnement personnalisé

Chaque salarié en formation, est suivi par un chef de projet insertion, et plusieurs encadrant techniques formateurs. Selon le projet individuel de chacun, ils bénéficient de contrats allant de 6 mois a 1 an, pendant lesquels ils alternent travaux de rénovation et formation au techniques du bâtiment.

Leur accompagnement vers l’emploi repose sur le modèle suivant :

• Un retour à l’emploi par l’activité : les gestes professionnels concrets sont acquis sur des chantiers de restauration de sites, véritables « écoles à ciel ouvert »

• L’obtention d’un titre professionnel de niveau V (équivalent CAP)*

• Un accompagnement individualisé pour résoudre d’éventuels autres freins à l’emploi (santé, logement, etc…).

Acta Vista: vers le métiers du bâtiment mais pas seulement!

Sur leurs chantiers de rénovation et avec Bao Formation il peuvent former les salariés a plusieurs métiers du bâtiment : Maçonnerie du bâti ancien, Taille-Pose de pierre ,Charpente, Menuiserie, Serrurerie-métallerie, Couverture-Zinguerie, Eco-Construction, Agent d’entretien du bâtiment…. Avec des certifications validées par l’afpa et délivrées par le Ministère du Travail et de l’Emploi.

Mais selon le projet professionnel de chaque salarié, ils peuvent les orienter vers tout autre métier avec des formations dans d’autres structures.

Acta Vista: une réussite !

Le bilan d’Acta Vista est assez parlant en chiffres (2018) :

– Plus de 450 personnes embauchées et formées chaque année.

– 2 personnes sur 3 sortent en emploi ou en formation complémentaire.

– 9 personnes sur 10 présentées à l’examen se qualifient.

– Pour chaque personne embauchée et formée, Acta Vista génère un gain pour la collectivité de 7 à 10 Ke soit plus de 2 M€/an.

Mais il faut également penser valorisation du patrimoine avec les nombreux chantiers de rénovation réalisés et en cours, Acta Vista a apporté son écot au développement local des territoires, par la valorisation de sites et donc en participant au développement du tourisme.

Acta Vista: une réussite construite avec des partenariats forts

Acta Vista travaille avec de nombreux partenaires institutionnels: Etat, Région, Collectivités locales, acteurs de l’emploi, mais également toutes les associations impliqués sur l’insertion, sans oublier les entreprises. Les entreprises qui peuvent embaucher leurs salariés en fin de formation, mais d’autres soutiennent leur action via du mécénat de compétences ou des dons via des Fondation comme celle de Velux avec qui Acta Vista a mis un place un partenariat de 4 ans (à découvrir dans Intérêt Général et Territoires).