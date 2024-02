Jérôme Joinet reçoit Fabien Verdier, également président de la CC du Grand Châteaudun, pour une édition de « À l’écoute des experts » sur le salon de la Silver Economy.

Fabien Verdier porte plusieurs casquettes ! En plus d’être le maire, il est également le président de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun et le président de l’association du mouvement de développement des villes sous-préfecture. Il s’est rendu sur le salon des services à la personne et de la Silver Economy en tant que spécialiste.

En effet, le maire a travaillé il y a 10 ans sur la question. Il était auprès du ministère chargé de la Silver Economy et a fait partie des pionniers de cette filière. À l’époque, en tant que conseiller en économie, droit et politique liés au vieillissement, il a même lancé des gérontopoles.

Avec le vieillissement de la population, il est primordial de développer le secteur de la Silver Economy. Selon l’ONU, il y aura 2 milliards de personnes âgées dans le monde. Il est alors, selon le maire, important pour la France d’innover et d’être un leader mondial dans ce domaine.

Pour plus d’informations sur le secteur de la Silver Economy avec le maire de Châteaudun, visionnez cette interview en partenariat avec la Fédération CFTC Santé Sociaux qui était présente tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprises et des politiques.