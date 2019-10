A l’occasion du 70ème anniversaire de la République Populaire de Chine, Demain vous propose une série de documentaire signés Wu Di. Le documentaire « Vents alizés entre la Chine et l’Afrique », réalisé en 2018 comprend deux épisodes. Dans ce film tourné dans 16 pays africains dont le Sénégal, la Tanzanie, le Mosambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Ghana, l’Ouganda, le Zimbabwe, le Kenya, l’Ethiopie, etc., les Africains locaux racontent leurs histoires amicales et leurs attentions avec les Chinois, qui se passent autour d’eux ainsi que les coopérations économiques et sociaux sino-africaines en faveur du dévoloppement de l’Afrique.

Un documentaire à découvrir mardi 1 octobre à 21h15, sur Demain !