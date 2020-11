Tambour Battant: Convergences et divergences des féminismes

Dans cette édition de Tambour Battant Antoine Spire avec Hélène Mathieu vous proposent :

-Un Entretien avec Lauren BASTIDE , journaliste , créatrice du Podcast la poudre , auteure de « Présentes – villes , medias , politique … quelle place pour les femmes » (Éd. Allary) et Myriam LEVAIN , journaliste et essayiste , co fondatrice de Cheek magazine (revue en ligne ), auteure de « Et toi , tu t’y mets quand? »(Éd. Flammarion) et de « La génération Y par elle même » ( Éd. François Bourin )

– un débat (« Le Gril ») entre Françoise VERGÉS , journaliste en sciences politiques , présidente de l’association décoloniser les arts, auteure de « Un féminisme décolonial » ( Éd. la fabrique ) contre Martine STORTI , philosophe , journaliste , essayiste , auteure de « Pour un féminisme universel » (Éd. du Seuil)

– et un échange avec deux Grands témoins : Cécile GUILBERT, écrivain, auteure notamment de « Roue libre »(Éd. Flammarion) et de « Écrits stupéfiants, drogues et littératures » (Éd.Robert Laffont) et Liliane KANDEL qui a dirigé le centre de recherches féministes (CEDREF / CNRS), auteure de « Féminisme et nazisme » (Éd. Odile Jacob) et de « Extension du domaine de l’offense » (revue cités, 2020)