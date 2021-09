Se former à la pédagogie Digitale avec Digital Trainer

L’avenir de la formation avec la pédagogie digitale

Dans cette édition du « Jour d’après… » focus sur la formation à distance ! Quel impact a-t-elle eu sur les formateurs ?

Depuis la crise sanitaire, la formation digitale s’est imposée à tous les acteurs de la formation professionnelle. En effet, tous les formateurs ont été amenés à modifier leurs pratiques pédagogiques.

Vous en saurez plus avec les invités:

– Fanny LACAU Responsable pédagogique chez Digital Trainer, un organisme de formation qui propose aux formateurs une formation à la pédagogie Digitale,

– Léa BEN ZIMRA, intervenante formatrice et directrice artistique qui a du se former a ces nouvelles pratiques,

et

– Azad YERVANTIAN responsable développement de Digital Trainer.

Digital Trainer : des formations à la pédagogie digitale

Depuis 5 ans Digital Trainer est un organisme de formation spécialisé dans la certification de formateurs. Pour cela, cet organisme de formation propose des formations pour tous les acteurs de la formation professionnelle :

-formateur professionnel.

-formateur digital.

Digital Trainer vous propose de maitriser tous les savoirs faire nécessaires de la pédagogie digitale. En effet, cet organisme vous propose de monter en compétences :

– en ingénierie pédagogique.

– en théories de l’apprentissage.

– dans la mise en œuvre une pédagogie multimodale

– dans l’animation d’une communauté d’apprenants.

Et pour cela, les différentes formations proposée par Digital Trainer sont entièrement en ligne! C’est ainsi que toutes les formations sont encadrées par un formateur tuteur. Surtout, il faut savoir qu’au bout de votre parcours, il y a certification reconnue par l’état. Cette dernière est délivrée à l’issue de l’examen final pour la Formation de formateur professionnel et pour la formation Formateur digital .

Autre avantage, ces différentes formations peuvent être financées avec le CPF.

La formation de formateur Digital par Digital Trainer

Si vous souhaitez suivre une formation de formateur digital, Digital Trainer vous propose un parcours qui a fait ses preuves depuis 5 ans. En effet bien avant tout le monde Digital Trainer vous transmettra son expertise avec deux enjeux majeurs. Tout d’abord la mise en œuvre une pédagogie multimodale et surtout l’animation d’une communauté d’apprenants. C’est donc une formation pour répondre aux évolutions du marché à l’ère du digital !

Cette formation (avec Certification RS / 3791) vous est proposée entièrement en ligne, avec différentes modalités d’accompagnement. C’est une formation de 67 heures, que vous pouvez faire à votre rythme. Elle vous propose 5 domaines de compétences.

La formation de formateur professionnel d’adultes par Digital Trainer

Digital Trainer vous propose de devenir formateur et/ou obtenir une reconnaissance officielle de vos compétences en formation.

Vous pourrez maîtrisez les concepts de l’ingénierie pédagogique et les théories de l’apprentissage des adultes : le tout dans un format innovant entièrement à distance !

C’est une formation qui vous ouvre à un Titre professionnel (RNCP / 247), elle est 100 % digital, elle dure 80 heures avec différentes modalités d’accompagnement proposées (formule autonome, formule coaching, formule tutorat).

Cette formation propose deux grand blocs de compétences qui peuvent être suivi séparément. A l’issu de cette formation vous maitriserez:

– les méthodologies de scénarisation pédagogique.

-la construction de contenus et d’animation d’une action de formation.

– l’évaluation des connaissances des apprenants à l’issue de chaque apport cognitif.

– les dispositifs individuels pour les apprenants et les modalités d’accompagnement.

-le suivi des apprenants dans leurs apprentissages en mobilisant les outils numériques/collaboratifs.