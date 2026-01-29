Quelle vie voulons-nous ?

Documentaire de Demain TV, réalisé avec Regard Production

Depuis plusieurs années, la précarité étudiante s’est installée durablement en France. En 2025, 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Une fois le loyer et les charges déduits, trois quarts d’entre eux disposent de moins de 100 € par mois, et plus de la moitié de moins de 50 €, pour se nourrir, se soigner, s’habiller ou se cultiver. Pour beaucoup, cela revient à vivre avec moins de 3,33 € par jour.

À Bordeaux, des étudiants racontent ce que cela signifie concrètement. Trouver un logement devient un parcours long et incertain. Travailler pendant les études n’est plus un choix mais une nécessité. Les semaines s’organisent entre cours, emploi étudiant et calcul permanent des dépenses. La fatigue s’accumule, la pression financière pèse sur la réussite universitaire et sur la santé mentale.

Dans ce quotidien contraint, certains font la queue pour récupérer des paniers alimentaires. D’autres fréquentent des épiceries solidaires, récupèrent des produits d’hygiène ou s’équipent dans des lieux de réemploi et de recyclage. Ces pratiques font désormais partie de la vie étudiante ordinaire, sans être vécues comme exceptionnelles, mais parce qu’il faut bien tenir jusqu’à la fin du mois.

Le documentaire donne aussi la parole à celles et ceux qui sont au contact de cette réalité au quotidien. Ils constatent une fréquentation toujours plus importante de ces dispositifs et des profils d’étudiants de plus en plus divers, boursiers ou non, issus du public comme du privé. Une nouvelle catégorie de précaires s’est imposée, au point de devenir presque invisible tant elle s’est normalisée.

À travers des témoignages directs et des situations concrètes, Quelle vie voulons-nous ? interroge le temps des études aujourd’hui. Un temps qui devrait permettre de se former, de s’ouvrir et de se projeter, mais qui se trouve souvent réduit à une succession de sacrifices. Le documentaire pose alors une question simple, mais essentielle : quelle place notre société accorde-t-elle réellement à ses étudiants, et quelle vie leur permet-elle de construire ?