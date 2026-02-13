Demain! est
Location Studio

Métiers de l'énergie : MET France recrute

Emission du 13/02/2026 - Durée 7 minutes minutes
Métiers de l'énergie

Les métiers de l’énergie évoluent à grande vitesse. Le modèle centralisé laisse place à un système plus décentralisé, intégrant solaire, éolien et nouvelles capacités de flexibilité. Dans le Journal de l’Emploi présenté par Jérôme Joinet, Giovanni Caporale, CEO de MET France, revient sur cette transformation et sur les opportunités de recrutement.

Installée en France depuis 2023, MET France fournit les entreprises en électricité et en gaz naturel. L’entreprise agrège aussi des capacités de production solaire, éolienne et des batteries électriques. En deux ans, ses effectifs sont passés d’une dizaine à plus de quarante collaborateurs.

Métiers de l’énergie : quels profils recrute MET France ?

Les métiers de l’énergie ne se limitent plus à l’ingénierie. MET France recrute d’abord en relation client. Ces équipes accompagnent les entreprises au quotidien. Elles expliquent le cadre réglementaire et décryptent les mécanismes du marché. Empathie et pédagogie sont essentielles.

L’entreprise recherche aussi des profils en opérations. Leur rôle consiste à structurer les processus et à piloter l’équilibre entre consommation et production. Ils doivent analyser les données et anticiper les besoins énergétiques.

La data occupe enfin une place centrale. Le secteur génère une grande quantité d’informations. Les équipes doivent les comprendre et les exploiter pour mieux conseiller les clients.

Au-delà des compétences techniques, MET France valorise la curiosité, l’esprit collectif et la culture de l’innovation. Le secteur de l’énergie recrute massivement en France, avec plus de 150 000 emplois disponibles. Rejoindre ces métiers, c’est participer concrètement à la transition vers un modèle bas carbone.

Métiers de l’énergie

Métiers de l’énergie : MET France recrute

