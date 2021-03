Learning Live: se lancer dans les métiers du paramédical

Les métiers du paramédical recrutent!

Infirmiers, infirmières, aide-soignant, aide-soignante, ce sont des métiers qui recrutent! Partout en France les structures hospitalières, les cliniques, mais également les établissement médico-sociaux recrutent. Par exemple dans la région Pays de la Loire, il y a beaucoup d’offres d’emploi et les personnes en formation trouvent un emploi pendant leurs études. En Effet, la région à mis en place un politique qui vise à aider les personnes qui veulent se lancer dans ces carrières. Notamment avec le coût des formations qui est entièrement pris en charge. C’est le cas sur le Campus de l’IFAS-IFSI de Saint Nazaire.

Les métiers du paramédical: de beaux métiers!

En cette période de crise sanitaire nous avons tous applaudi les personnels de santé. Les médecins bien sûr,

mais nous avez tous été plein d’admiration pour les aides-soignants et les infirmières ces personnels du paramédical…qui étaient et qui sont toujours sur tous les fronts dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Choisir ces métiers donne un sens a sa vie professionnelle, être utile, aider, soigner, accompagner des personnes … c’est avoir des valeurs, une éthique, une déontologie.

Se former aux métiers du paramédical sur le campus le l’IFSI-IFAS de Saint-Nazaire

Parmi les nombreux instituts de formations aux métiers d’infirmier et aide-soignant, le Campus de Gavy à Saint-Nazaire et intéressant à plus d’un titre.

– Tout d’abord sa pédagogie: 50% de votre cursus se fait en stage, des stages qui vous sont trouvée par l’équipe pédagogique!

– Des résultats excellents: 98 % de réussite au Diplôme d’Etat Infirmier et 95,60% de réussite Diplôme d’Etat Aide Soignant.

– Des formations entièrement prises en charge par le Conseil régional des pays de la Loire.

– 100% d’insertion professionnelle sur le territoire qui a de nombreux besoins.

-Un Campus situé a 2 minutes à d’une plage !

-De plus Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique est une ville à découvrir. >Une Ville qui a complètement changé en 30 ans. Située en bord de mer, la ville rajeunit, dans une région de plus en plus attractive : les pays de la Loire…

Pour en savoir plus: revoir la journée portes ouvertes du Campus l’IFAS-IFSI de Saint Nazaire.