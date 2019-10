La France des Solutions : l’agriculture urbaine avec La Cueillette Urbaine

« L’agriculture urbaine, un outil déterminant pour des villes durables »

Le 12 juin 2019, le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a adopté un avis, L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour des villes durables. En effet, l’agriculture urbaine s’inscrit dans ces solutions pour dépolluer les villes, favoriser le lien social et répondre aux enjeux environnementaux de demain. Ainsi, le rapport vient mettre en lumière les nombreux bénéfices de cette nouvelle forme agricole, tout en en pointant ses limites. Régulation thermique des villes, diminution des transports de marchandises ou encore outil de solidarité et d’entraide. C’est dans cette dynamique que s’inscrit La Cueillette Urbaine. Pour en parler, Paul Rousselin, co-fondateur et président de La Cueillette Urbaine est l’invité de notre émission spéciale « La France des Solutions ».

La Cueillette Urbaine, impact social et environnemental

Ainsi, en 2016, appuyé par l’incubateur La Ruche, La Cueillette Urbaine a vu le jour. Aujourd’hui, elle répond à des missions à enjeux écologiques par la valorisation des espaces urbains, des productions locales en circuit court et des cultures plus respectueuses de l’environnement. En plus de participer à une démarche écologiquement responsable, La Cueillette Urbaine participe à la vie en collectivité et récréée du lien social à travers des ateliers de sensibilisation, de découvertes… Retrouvez toutes les informations sur : www.cueilletteurbaine.com.

Une semaine consacrée aux solutions

À partir du 14 octobre 2019 et pendant toute la semaine Demain vous propose de découvrir une série d’émissions inédites consacrées à La France des Solutions. En effet, en partenariat avec Reporters d’Espoirs, 50 médias investissent les ondes, les télévisions et le web pour vous proposer les solutions de demain. Retrouvez toutes les opérations et informations sur : www.reportersdespoirs.org.