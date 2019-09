L’opération « Chef sur le Campus » par Auchan Retail France

Quand étudiant rime avec mieux-manger

En 2018, 30% des étudiants déclaraient ne pas faire attention à ce qu’il mange. Alors comment les sensibiliser au bien-manger toute l’année ? C’est l’objectif de l’opération « Chef sur le Campus ». A partir du 1er octobre, les chefs investissent les campus étudiants et universitaires pour promouvoir le bien-manger à petits prix. A l’initiative de la Fondation pour l’innovation et la transmission du goût, cette opération inédite se prolongera jusqu’à 2020 dans 15 grandes villes de France. Au-delà d’une simple opération de sensibilisation, la Fondation s’est jointe à Auchan Retail France pour promouvoir une grande campagne de recrutement.

Auchan Retail France : la chasse aux emplois

En effet, Auchan Retail France, mécène de l’opération, sera également présent sur les campus. De ce fait, 600 postes en CDI, 400 possibilités d’alternances et 300 offres de stages à découvrir. Ainsi, les équipes d’Auchan Retail France espèrent générer au moins 3 000 rencontres au travers de différents stands et ateliers. A destination des étudiants en écoles de management, d’ingénieur ou en université, l’entreprise souhaite présenter ses métiers et rencontrer, qui sait, leurs futurs collaborateurs. Patrick Peysson, responsable écoles et alternances chez Auchan Retail France nous en dit plus sur cette opération inédite. Il est l’invité du Journal de l’Emploi, sur Demain !