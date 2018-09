Intérêt Général: lutter contre l’illettrisme avec Alexandre Jardin!

Intérêt Général et Territoires: une nouvelle émission sur votre chaîne locale!

Dans ce premier numéro d’Intérêt Général et Territoires, Didier Meillerand reçoit :

– Alexandre Jardin, écrivain, fondateur de l’association Lire et Faire Lire

– Laure Kermen-Lecuir, déléguée générale de la fondation Groupe ADP

Ils nous présentent l’action de l’association Lire et faire Lire et leur collaboration pour lutter plus efficacement contre l’illettrisme chez les plus jeunes.

L’illettrisme en France: un véritable fléau

Aujourd’hui en France, près de 2,5 millions de personnes sont en situation d’illettrisme et 20 % des jeunes entrant au collège ne maîtrisent pas les savoirs de base. Face à ces chiffres effrayants, l’association Lire et Faire Lire à décider d’agir auprès des plus jeunes. Chaque année, avec de nombreux bénévoles retraités, l’association intervient dans les écoles maternelles pour donner le goût de la lecture.

Lutter Contre l’illettrisme: il faut faire plus !

Soutenue par la fondation groupe ADP, Lire et Faire Lire lance une grande campagne de recrutement de 27.000 bénévoles pour transmettre la passion de la lecture auprès de plus d’un million d’enfants. Cette opération a vu le jour localement, en 1985, à Brest, avec une initiative lancée par l’office des retraités de la ville. Depuis, cette action intergénérationnelle originale, exemplaire, portée par une entreprise et une association rayonne dans tous les départements français.

