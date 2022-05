Formez vos Bataillons avec Thomas Laborey, fondateur de Blooming Partners

Thomas Laborey, fondateur du cabinet de conseil Blooming Partners est l’invité d’Ariane Massenet dans son émission Formez vos Bataillons. Avec la journaliste, il revient sur les évolutions du management et du monde de l’entreprise depuis ces nombreuses années et comment l’image des managers et du management a pu changer.

En effet, le management un enjeu majeur pour les entreprises et l’économie de demain. C’est pour cela qu’avec Arianne Massenet, Thomas Laborey, fondateur du cabinet de conseil en innovation managériale, Blooming Partners, revient sur tous les grands enjeux du management dans les années à venir dans l’émission Formez vos Bataillons.