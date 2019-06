Business Club de France des Entrepreneurs : les services à domicile personnalisés avec Oui Care

Oui Care : le groupe qui facilite le quotidien

Entre 2008 et 2013, il a créé plus d’emplois en France que de grandes entreprises comme EDF ou Airbus. Guillaume Richard, président du groupe Oui Care (qui comprend la marque plus connue O2) est l’invité de Business Club de France des Entrepreneurs. Son créneau : le service à domicile, des aides ménagères au jardinage en passant par l’accompagnement des seniors. Le groupe comprend 17 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros, et est en recrutement constant. Malgré son poids, Oui Care n’est pas installé à Paris mais en province, au Mans, plus précisément. Un ancrage local que Guillaume Richard plébiscite !

La médiation des entreprises élargit ses activités aux relations entreprises et administration

Que faire en cas de litige entre entreprise et administration ? Aujourd’hui, le médiateur des entreprises élargit ses compétences en venant apporter aux professionnels une aide face aux administrations. De l’URSSAF en passant par les impôts, Pierre Pelouzet nous explique cette nouvelle extension dans le Rendez-Vous du Médiateur.

