Label Chaussette : des chaussettes stylées et 100% Made in France

L’originalité, le fabriqué en France et le recyclage sont au sommaire de cette émission Label Entreprise. En effet, Label Entreprise reçoit Guillaume Deniau, le fondateur de Label Chaussette. A l’opposé de la fast-fashion, la tendance est aussi à la chaussette qui a du sens, celle qui reflète des valeurs et une vraie philosophie de vie. D’où la création et le développement de Label Chaussette, la marque de chaussettes stylées et 100% Made in France ! Guillaume revient sur son parcours d’entrepreneur et explique comment est née cette entreprise. Et aujourd’hui, à l’heure de l’urgence climatique, les fondateurs Xavier et Guillaume ont décidé d’aller encore plus loin en lançant leur 1ère collection de chaussettes 100% recyclées et fabriquées dans le Limousin.

Avoir le moins d’impact possible sur la planète…

Le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, juste après celle du pétrole. Alors Label Chaussette s’engage en faveur de l’environnement en créant sa première collection de chaussettes 100% éco-responsables. Ces chaussettes sont fabriquées en France à partir de coton recyclé et de plastique recyclé. Stop à la pollution ! Désormais, porter des chaussettes est aussi un acte militant et

citoyen. L’éthique s’affiche ainsi jusqu’au bout des orteils !

