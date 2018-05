Atout Santé : Alcool et dépendance

L’une des addictions les plus répandues est l’alcool. En France, l’alcool est à l’origine de 45 000 morts chaque année. Aujourd’hui, Atout Santé répond à toutes les questions que vous vous posez !

Alcool et dépendance

Alain Gargani revient sur l’une des addictions les plus répandues est l’alcool. En France, l’alcool est à l’origine de 45 000 morts chaque année. Celle-ci correspond à la 2ème cause de mort ÉVITABLE dans notre pays. Avec ses invités ils reviennent sur ces questions :

Qu’est-ce qu’une addiction ? Qu’est-ce qu’une alcoolo-dépendance ? Quelle est la prise en charge ?

Avec pour invités : le Pr Nicolas Simon, professeur de médecine spécialisé en addictologie, responsable du centre antipoison et de toxicovigilance. Le Dr Fabienne Favro-Sabatier, médecin addictologue, coordinateur.

Le Dr Michael Bazin, praticien hospitalier, chef du service d’addictologie du centre hospitalier d’Allauch et des patients qui témoignent sur le plateau et dans les reportages. Et enfin, le Dr Julia MARUANI, chroniqueuse.