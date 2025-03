Insertion dans les industries crÃ©atives : entre passion et rÃ©alitÃ©

Présenté par Jérôme Joinet, ce Journal de la Formation explore les défis de l’insertion professionnelle dans les industries culturelles et créatives. Daniel Findikian, co-fondateur de l’EMIC, partage les résultats de l’étude « Génération Passion », menée auprès des diplômés et étudiants de l’école.

Un secteur dynamique mais exigeant

Les industries créatives représentent un moteur économique avec 640 000 emplois directs en France, mais elles imposent un rythme exigeant : horaires décalés, pression et précarité. Malgré leur passion, 57 % des jeunes diplômés envisagent une réorientation en raison des contraintes du secteur. Pourtant, l’emploi y évolue : 68 % préfèrent le CDI, tandis que 58 % envisagent une carrière hybride entre salariat et indépendance.

Pour s’adapter à ces évolutions, l’EMIC mise sur une formation professionnalisante avec l’alternance, des mises en situation réelles et un accompagnement individualisé. L’école prépare aux métiers du management, marketing, distribution et production dans les secteurs de la musique, de l’audiovisuel et du spectacle vivant, avec un taux d’insertion professionnelle de 90 % en six mois.

À propos de l’EMIC

L’EMIC (École de Management des Industries Créatives) forme aux métiers du management dans l’audiovisuel, la musique et le spectacle vivant. Avec une approche axée sur la pratique et un réseau d’intervenants professionnels, elle affiche un taux d’insertion de 90 % en six mois.