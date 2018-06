En acoustique avec Guillaume Poncelet

En 2004, Guillaume Poncelet fonde le groupe Wise avec Julien Birot et Robin Notte, qui sortira son premier album chez Naïve Jazz. En 2005, il réalise l’album Mes Couleurs de Freddy pour le label Such. En 2006, il rencontre Michel Jonasz pour lequel il réalisera et arrangera deux albums : Chanson française et Les Hommes Sont Toujours Des Enfants. Il l’accompagnera sur scène en tant que directeur musical, trompettiste et pianiste jusqu’en 2013.

En 2009, il intègre l’Orchestre national de jazz dirigé par Daniel Yvinec, aux claviers et à la trompette, qu’il quittera en 2011. Dans ce projet, il participera à l’enregistrement de deux albums. Il rencontre Benjamin Duterde en 2008, plus connu sous son nom de scène Ben l’Oncle Soul dont il réalisera l’album éponyme en février 2010. Celui-ci sortira au printemps de la même année. Pour le label M6 Music, il réalise également l’album de Dave intitulé Blue Eyed Soul.

En 2008, il rencontre Gaël Faye avec qui il se lie d’amitié. Il collabore ainsi avec le duo Milk Coffee and Sugar, composé de Gaël Faye et d’Edgar Sekloka. Il réalise ensuite l’album solo de Gaël, Pili Pili sur un Croissant au Beurre sorti en 2013 sur le label Motown France. En 2013, il est en tournée avec Ayo. En 2014, il se consacre à l’écriture de son album solo de piano droit intitulé 88. En 2015, il est sur la route avec la chanteuse Zaz. En 2016, il compose et réalise les 5 morceaux de l’EP de Gaël Faye, Rythmes & Botanique.

En 2017, Il accompagne Gaël Faye lors de sa tournée française et co-réalise, avec Marlon B, le nouvel album de Ben Mazué. Il donne le premier concert lié à son album 88 au Studio Davout de Paris, entouré pour l’occasion de Gaël Faye, Thomas Azier, Ben Mazué, Malvina Meinier, Christophe Panzani, Renaud Gensane et de l’ensemble Contraste, filmé par Loïc Guilpain.