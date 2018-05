En Acoustique avec Cédric reçoit aujourd’hui Pedro Alvès

Pedro Alvès est auteur-compositeur-interprète. De ses nombreuses activités, il a tiré une véritable passion pour l’art musical. Et plus

particulièrement le chant qu’il pratique en « professionnel » dans des bals et des pianos bars. Il enchaîne ensuite très vite avec la comédie musicale, « Vacances 2001 », qui suit le podium Europe 1 sur une tournée d’été de 40 dates. Il passe à la vitesse supérieure en 1997 en enregistrant un album avec le groupe « Génération Aznavour », sous l’égide d’Alice Dona. Cette aventure se prolonge d’une représentation sur scène un an plus tard. Mais cette expérience avec Alice Dona n’est pas terminée puisqu’il devient choriste sur son album « Couleur de l’ombre ». En 1999, il effectue une session de deux mois au MCM Café à Paris pendant laquelle il se produit

deux fois par semaine.