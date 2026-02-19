Demain! est
Location Studio
08 - VISIONS - un monde du travail en mutation

VISIONS N°51– Flou managérial vs cadre légal strict : une DRH raconte – Avec Laurence Retail

Emission du 19/02/2026 - Durée 46 minutes minutes

Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, Laure Brignone reçoit Laurence Retail, DRH externalisée à temps partagé, qui accompagne des TPE et PME des Pays de la Loire dans la gestion opérationnelle des ressources humaines.

Depuis le Covid, une fracture s’installe dans le monde du travail : les métiers de bureau ont gagné en flexibilité, tandis que les métiers de terrain restent soumis à la présence et à des horaires fixes. Ce décalage recompose les attentes et fragilise certains équilibres internes.

Un fossé qui s’élargit ?

Entre demande de souplesse et cadre juridique toujours plus strict, les entreprises naviguent dans une zone d’incertitude. Les dirigeants veulent répondre aux aspirations des collaborateurs, mais le droit du travail laisse peu de place à l’improvisation. Cette tension crée parfois un management ambigu, tiraillé entre intention et contrainte.

Partant de ce constat, Laurence Retail analyse les mécanismes à l’œuvre dans les petites structures. Elle explique comment le rôle d’une DRH externalisée permet de remettre de la clarté dans les pratiques. Procédures, dialogue, formalisation : la rigueur n’est pas opposée à l’humain. Elle en constitue souvent la condition.

 Le livre proposé par Laurence : « Les Quatre Accords toltèques » de Don Miguel Ruiz,éditions Jouvence.

 Pour retrouver Laurence son LinkedIn et son site.

Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, Laure Brignone reçoit Laurence Retail, DRH externalisée à temps partagé, qui accompagne des TPE et PME des Pays de la Loire dans la gestion opérationnelle des ressources humaines. Depuis le Covid, une fracture s'installe dans le monde du travail : les métiers de […]
