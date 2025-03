VISIONS N°42 – Choc des générations ou collaboration fructueuse ? Avec Mary Naulin

Les générations s’entrechoquent dans le monde professionnel, alimentant incompréhensions et stéréotypes.

Mais sommes-nous réellement si différents d’une génération à l’autre ?

Doit-on enfermer les générations dans des cases ou, au contraire, casser les barrières pour mieux collaborer ?

Les jeunes générations sont déjà là, et les seniors ont encore beaucoup à transmettre.

Alors d’où viennent ces clivages, et surtout, comment mieux se comprendre pour en faire une ressource plutôt qu’un frein ?

Et quelles implications pour le management et l’organisation du travail ?

Comment favoriser une véritable collaboration entre les générations et faire de cette diversité une richesse pour l’individu et l’entreprise ?

MARY NAULIN l’invitée de Visions

Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, @LaureBrignone reçoit Mary Naulin. Avec 25 ans d’expérience en management, notamment chez Chanel, Mary a su orchestrer des stratégies d’organisation et de gestion d’équipe qui privilégient la synergie et la créativité. Ces expériences riches et variées lui ont enseigné l’importance de la coopération, du respect mutuel et de l’adaptabilité. Elles l’ont amené à un mémoire et des interventions en entreprises sur la coopération intergénérationnelle. Aujourd’hui en tant que Consultante en Gestion Humaine et Organisations, et horsecoach, elle propose un accompagnement global et différenciant aux entreprises et à leurs équipes.

