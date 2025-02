VISIONS N°41 : Dialogue social & Syndicats avec Olivier Cretenet

Où en sont les négociations collectives et le dialogue social aujourd’hui ?

Quelles sont les instances défendant et représentant les salariés dans l’entreprise ?

Les syndicats doivent ils se renouveler et procéder différemment ?

Comment et quelles améliorations et évolutions les syndicats apportent-ils ?



Pour cette édition de « Visions – un monde du travail en mutation », @LaureBrignone aborde ces questions avec Olivier Cretenet. Olivier Cretenet est aujourd’hui délégué syndical Force Ouvrière chez Iron Mountain. Il y occupe les fonctions de Secrétaire du CSE et de la CSSCT. Il est aussi expert en Hygiène, Sécurité et Environnement depuis 20 ans.

Depuis 1999 il mène un parcours dédié à la défense des droits des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail. Ainsi, Olivier Cretenet nous partage son regard sur l’évolution du syndicalisme et la défense des droits des travailleurs. Il fait un point sur les batailles sociales en cours. Il nous rappelle également les évolutions et régressions sociales liées au temps de travail et à l’emploi. Et finalement il revient sur le point essentiel des négociations collectives ?

Pour en savoir plus sur le dialogue social et les syndicats avec Olivier Cretenet

Le livre proposé par Olivier Cretenet: « Le syndicalisme est politique: Questions stratégiques pour un renouveau syndical » sous la direction de Karel Yon est publié aux éditions La Dispute.

