La France des Solutions: La Cravate Solidaire

La France des Solutions du 08 au 14 octobre : pour vous donner envie d’agir

La France des solutions a été créée en 2013 par Reporters d’Espoirs pour :

– Mettre en lumière les initiatives qui apportent des réponses significatives aux enjeux économiques, sociaux, écologiques.

– Créer du lien entre ceux qui les entreprennent et les médias

– Booster la confiance et l’envie d’agir.

Du 08 au 14 octobre 2018, reporters d’espoirs organise une remise de prix et différents événements pour mettre à l’honneur ces acteurs de solutions qui font bouger la France. Cette année 33 médias se sont associés à l’opération. La chaîne demain! partenaire de cette édition 2018 vous propose de découvrir au cours d’une émission spéciale quotidienne, des associations qui apportent des solutions en matière d’emploi.

Dans cette émission nous recevons :

– Jacques-Henri Strubel, président de la Cravate Solidaire, une association dont le but initial était de fournir à des demandeurs d’emploi un costume pour passer un entretien d’embauche, via des dons de particuliers ou d’entreprises, afin de lutter contre les discriminations, notamment celles liées à l’apparence. Aujourd’hui ils proposent en plus tout un accompagnement pour favoriser l’accès à l’emploi a travers des ateliers, des séance de coaching et plein d’autres services.

Voir en vidéo

Une belle initiative, portée par des jeunes, à découvrir dans cette émission spéciale qui s’inscrit dans l’opération la France des Solutions. Du 8 au 14 octobre retrouvez des solutions dans vos médias !