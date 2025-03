Salon « S’expatrier mode d’emploi » 2025 (26 mars)

Tous les acteurs institutionnels de l’expatriation seront présent pour vous aider à préparer votre projet au Salon « S’expatrier, mode d’emploi », le mercredi 26 mars 2025 à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

Il s’agit du rendez-vous annuel incontournable de l’expatriation et de la mobilité internationale, organisé par le Ministère des affaires étrangères, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, la Direction des impôts des non résidents, l’Assurance Retraite, les Notaires de France et le groupe Malakoff-Humanis.

« S’expatrier mode d’emploi », un salon pour tous les profils

Que le candidat à l’expatriation soit étudiant, actif ou retraité, il pourra retrouver en un seul lieu les acteurs clés qui pourront l’aider dans son projet et l’informer sur les démarches indispensables à réaliser avant, ou même après, le départ. Logement, travail, fiscalité, éducation, protection sociale, soins de santé, vacances, retraite … autant de sujets sur lesquels il convient de trouver des réponses pour réussir son expatriation.

: des conseillers à votre service

Des conseillers des services publics de la retraite, de la retraite complémentaire, des impôts, de la protection sociale dans le cadre d’une mobilité internationale, de l’enseignement, du notariat et du Ministère des affaires étrangères seront présents pour répondre à toutes les questions et seront répartis en quatre pôles : fiscalité et juridique, protection sociale, éducation et destinations. Ce salon représente une occasion unique pour toute personne ayant un projet de départ à l’étranger de bénéficier d’un entretien personnalisé avec des spécialistes des administrations françaises.

« S’expatrier mode d’emploi », des stands et des conférences

En plus des rencontres sur les stands du Canada, du Québec, de France Travail, de la Caisse des Français de l’étranger, de l’Assurance maladie, de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), du Cned et bien d’autres, des conférences thématiques seront animées tout au long de la journée par des experts du sujet et seront retransmise en streaming sur YouTube.

« S’expatrier mode d’emploi », Information pratiques

S’expatrier, mode d’emploi

Date : 26 mars 2025

Horaires: 09h-18h

Lieu : Cité Internationale Universitaire de Paris

17, boulevard Jourdan 75014 PARIS

Accès:

RER B • CITÉ UNIVERSITAIRE (à 10min de Châtelet-Les Halles)

T3 • Cité universitaire

Entrée gratuite sur inscription : www.expatriermodedemploi.org/inscription