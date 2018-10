Â«Â T’inquiÃ¨te… je gÃ¨reÂ Â» avec Clara Baudry, fondatrice de Tipical

Tipical, une application pour rencontrer des « ambassadeurs »

En faisant le bilan de ces dernières vacances, Clara fût un peu frustée. Elle avait visité la ville et les musées, passé de bons moments… Mais elle n’avait pas rencontré d’autochtones qui lui aurait transmis leur amour de leur pays. Constatant qu’il n’existait pas d’application pour faciliter la rencontre amicale et conviviale entre des touristes et des habitants du pays visité, elle a lancé Tipical.

Pour en savoir plus sur les motivations et le goût de l’entrepreneuriat de Clara, nous vous invitons à visionner la vidéo.

