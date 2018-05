« T’inquiète… je gère » avec Louise Huang, jeune entrepreneure.

Monter un projet pour ensuite créer une entreprise.

Lauréate de Yes Akademia, Louise Huang est partie en immersion au Sénégal. A son retour, elle décide de monter une bibliothèque dans le village où elle a résidé. Pour cela, elle a collecté des livres et des fonds. La bibliothèque est en cours de finalisation. En plus de l’accès aux livres, la bibliothèque apportera une dynamique dans le village. Et cette première expérience a donné des idées et des envies à Louise. En effet, elle souhaite entreprendre et créer une entreprise. Et plus précisément une agence de communication dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

