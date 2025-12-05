Demain! est
Location Studio
Tambour Battant

Tambour Battant: les hommes et la mer

Emission du 05/12/2025 - Durée 90 minutes
Tambour Battant : les hommes et la mer

Les Hommes et la mer c’est le thème de cette édition de Tambour Battant présentée par Hélène Mathieu. Elle est accompagnée tout au long de l’émission par Jean LEBRUN. Jean Lebrun a été journaliste et producteur à France Inter ( la Marche de l’Histoire, Le Vif de l’Histoire et Intelligence Service). Il est l’auteur de « Ici Saint Pierre et Miquelon » (Éd. bleu autour ).
A deux ils vous proposent en première partie d’émission un entretien avec Marie-France LECUIR. Marie-France LECUIR, enseignante en lettres, ancienne députée du Val d’Oise qui a participé à l’ouvrage de « Pêcheurs à Terre-Neuve, les héros des bancs » (Éd. l’Harmattan) avec Michel SOUBLIN.

En deuxième partie de cette édition les Hommes et la Mer, Hélène Mathieu vous propose un débat. En effe, Maxime DELISLE , président de l’ONG Seastemik , auteur de la BD « on a mangé la mer » (Éd. Futuropolis) échange avec Prisca LOOSEN. Prisca LOOSEN est journaliste , auteure de l’émission « Surpêche dans le monde… »

Pour conclure l’émission « Les Hommes et la Mer » Hélène Mathieu reçoit en grand témoin. C’est Jérôme DUFOUR , gendarme maritime, chargé de la surveillance des pêches dans les terres australes. Il est l’auteur de « Pour l’or des terres australes françaises … (Éd. l’Harmattan).

Tambour Battant est une émission conçue par Antoine Spire avec son équipe : Patrick Tudoret et Hélène Mathieu. Ils vous font découvrir des auteurs et des ouvrages différemment grâce à leurs invités et des chroniques littéraires. Ce programme aborde des questions sociales, philosophiques, scientifiques, historiques, littéraires ou artistiques. Un thème principal rythme l’émission.

