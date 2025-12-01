Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
Tambour Battant

Tambour Battant: la beauté sauvera-t-elle le monde?

Emission du 28/11/2025 - Durée 90 minutes

Dans cette édition de Tambour Battant Partick Tudoret reçoit tour à tour:
– Anne Asensio, vice-presidente, Design Innovation Dassault Systèmes SE
– Elisabeth Barillé, écrivaine, Suites indiennes
– Ed. des Instants – Cécile Guilbert, écrivaine, Feux sacrés – Grasset
– Pierre Jourde, écrivain, La marchande d’oublies – Gallimard

1ère partie : Beauté, éthique et esthétique

En première partie de cette édition Patrick Tudoret dialogue avec Anne Asensio.
Anne Asensio, designer largement reconnue sur le plan international, a rejoint Dassault Systèmes en 2008 en tant que Vice-Presidente Design Experience.
Son crédo, après avoir œuvré pendant plusieurs décennies dans l’industrie automobile : « Faire le « beau » c’est faire le bien. Un acte utile mais pas nécessairement profane. C’est le Kalos/Kagathos des Grecs, le beau c’est le bon et inversement. La question de l’esthétique, pose nécessairement celle de l’éthique et de la quête de soi.

2ème partie : échange entre Elisabeth Barillé et Cécile Guilbert

Elisabeth Barillé, dont le dernier très beau livre s’intitule Suites indiennes (éd. Des Instants) nous dira à quel point l’Inde et sa réalité déroutante au sens fort auront changé son regard sur sa vie. Elle évoque « ce sentiment rare de vivre une vie réellement poétique » au contact d’un monde où la spiritualité est au cœur de tout. « Le voyage nous arrache aux tempérances de la modération », dit-elle encore. La beauté, comme le proclamait André Breton, serait donc convulsive ou ne serait pas…
www.grasset.fr/livre/feux-sacres-9782246814832/Auteur de Feux sacrés, paru chez Grasset, Cécile Guilbert, dans un exercice assez flamboyant qui tient du récit intime autant que des mémoires, nous convie à un éveil spirituel et esthétique. Des liens de plus en plus fort avec l’Inde, pour elle aussi, l’ont amenée à découvrir, cette sorte de Graal de la philosophie indienne qu’est l’advaita vedanta. N’est-ce pas parce qu’elle est mystérieuse que la grâce est la grâce, que la beauté est la beauté ? « Le merveilleux est toujours beau, il n’y que le merveilleux qui soit beau », affirmait le poète.

3ème partie : Comment juger le beau avec Pierre Jourde

Pierre Jourde est l’invité de la dernière partie de Tambour Battant. Si le mal n’existait pas, à quelle aune pourrait-on juger du bien ? De même, si la laideur, la monstruosité, n’existaient pas, à quelle aune pourrait donc juger du beau… ? Ce sont des questions essentielles que Pierre Jourde pose dans son dernier roman La marchande d’oublies, publié chez Gallimard. Son héros plus qu’inquiétant, Alastair, d’une célèbre famille de clowns britanniques, dans sa quête d’une pureté impossible, ne cherche-t-il pas la rédemption par les voies détournées du crime ? La vraie beauté est-elle à ce prix ?

