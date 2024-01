TAMBOUR BATTANT : Spécificité de l’antisémitisme

Cette édition de Tambour Battant présentée par Antoine Spire et Hélène Mathieu, vous invite à explorer un sujet délicat qui a suscité de nombreux débats : l’antisémitisme et les diverses approches pour le comprendre.

En première partie d’émission vous pourrez découvrir « l’Entretien » avec:

François RACHLINE, universitaire et écrivain , auteur de « L’autre et nous » (Ed.Hermann). François Racheline est également Vice président de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA)

En deuxième partie d’émission « le Gril » vous propose un échange entre:

Annette WIEVIORKA, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l’histoire des juifs au XXe siècle etauteure de « Tombeaux, autobiographie de ma famille » (Ed. Seuil).

et

Sonia DEVILLERS, journaliste à France Inter et Arte, auteure de « Les exportés » (Ed. Flammarion).

En dernière partie d’émission le « Grand témoin » est :

Gaëlle NOHANT, écrivaine, Prix des libraires 2018 , auteure de « Le bureau d’éclaircissement des destins » (Ed. Grasset).

L’universalisme n’est pas un principe établi à défendre, selon François RACHLINE il doit être promu comme un projet. Dans son livre il rappelle l’histoire de l’antisémitisme depuis l’antiquité. Annette WIEVIORKA et Sonia DEVILLERS relatent ce que leurs familles ont vécu depuis la 2e guerre mondiale en matière de critique des juifs et de réponses astucieuses de leurs proches. Dans son roman, Gaëlle NOHANT évoque, elle, l’histoire de la résistance de militants non juifs à des fascistes allemands. Solidaires des juifs, ils sont devenus des sympathisants dont on nous raconte ce qui a fondé leurs engagements.