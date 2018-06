TAMBOUR BATTANT: Nos déchets valent de l’or!

Tambour Battant : Plaidoyer pour une économie circulaire!

Cette semaine « Tambour Battant » s’intéresse à l’économie circulaire parce que nos déchets valent de l’or!

Une économie d’avenir, une économie verte, une économie de l’usage ! Mais également une économie de la fonctionnalité, une économie de la performance, une l’écologie industrielle! Une économie permettant: de limiter certaines consommations, de faire baisser gaspillage des matières premières et surtout de penser recyclage des déchets.

Rappelons qu’il y a 25 ans tous nos déchets étaient mélangés, nos poubelles débordaient et les décharges à ciel ouvert se multipliaient!

Aujourd’hui la France recycle 68% de ses emballages ménagers. Ce qui la classe parmi les meilleurs élèves au monde en matière de tri, de recyclage, et de respect de l’environnement. Mais comment progresser encore et comment mieux sensibiliser nos concitoyens?

Avec leurs invités, Antoine Spire et Patrick Tudoret vous permettrons de mieux comprendre ces enjeux et de penser développement durable.

Tambour Battant: les invités

Philippe-Loïc Jacob, Président du Conseil d’Administration de CITEO.

Jean Hornain, Directeur Général de CITEO.

Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux, déléguée à la Transition énergétique, numérique et à l’économie circulaire.

Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur, médaille d’or de la Société de Géographie.

Comment progresser encore et mieux sensibiliser nos concitoyens ?

L’expérience de Philippe Loïc Jacob, Jean Hornain et de Citeo est riche d’enseignements. Le progrès en cette matière cela suppose de subvertir la notion de territoire pour promouvoir des territoires de projet. Des territoires conscients des enjeux avec des élus se révèleraient acquis à une économie circulaire des déchets comme sur la Ville de Sceaux. De son côté Jean Louis Etienne, l’explorateur des pôles montre comment de telles procédures centrées sur des déchets recyclables contribuent à préserver une planète que nous devons chérir comme la prunelle de nos yeux !