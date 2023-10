Jerome Joinet reçoit Camille Declerck, Responsable Ressources Humaines chez Redman pour une édition spéciale du Journal de l’emploi sur le Salon de l’immobilier bas carbone.

L’objectif de Redman est de créer des villes durables. Ainsi, la société à mission a reçu la certification Bcorp. C’est une récompense pour les entreprises innovantes des secteurs de l’immobilier, de l’hôtellerie, restauration ou même de la banque. Pour être certifié, il faut répondre à des objectifs sociétaux et environnementaux. Redman est alors un acteur engagé dans la construction de villes durables, bas carbones et inclusives.

La société est spécialiste du domaine du bâtiment, de la conception à la construction en passant par la phase de production. Les clients de cette société sont des investisseurs, des entreprises et même des particuliers. Lors de ce processus, Redman veille à construire dans des villes déjà urbanisées, à réemployer des matériaux et utiliser des matériaux biosourcés. L’entreprise de construction pense aussi à la réversibilité des projets et la gestion des eaux.

Redman grandit et propose des postes

Il y a 3 ans, Redman, c’était 45 collaborateurs, désormais, ils sont 80 sur la partie promotion. La société cherche à renforcer ses rangs dans la partie développement. Il faut des personnes dotées d’un savoir-faire technique pour mener à bien les opérations.

À ce jour, 3 postes sont à pourvoir ! Celui de directeur technique sur l’agence de Bordeaux. Prochainement, le même poste s’ouvrira à Lyon et Redman a aussi besoin d’un chargé de fonction support sur la finance en lien avec l’équipe opérationnels. De nombreux postes seront à venir d’ici aux prochaines années dans les 5 agences de Redman en France à Paris, Lyon ou encore Aix-en-Provence. La société a également une agence en Afrique à Dakar.

Redman met en place des actions de formation interne pour garder les collaborateurs à l’affut des nouvelles technologies qui évoluent très vite dans ce secteur.

Pour plus d’informations sur les postes à pourvoir, rendez-vous sur le site dans la rubrique « Talents ».