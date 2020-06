Et si on changeait notre mobilité quotidienne ? La réponse passe peut-être par le vélo ! Dans cette nouvelle émission de « Si on changeait ?« , Alexis Rosset reçoit Jean-Sébastien Catier, président de Paris en Selle.

Paris en Selle, une association pour le vélo

Paris en Selle est une association d’intérêt général ouverte à toutes et à tous. Elle a pour but de promouvoir et développer l’usage du vélo sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. Leurs missions ? Faire entendre la voix des cyclistes dans les réunions publiques et sensibiliser les élus locaux.

Une émission à découvrir sur Demain TV.