Tambour Battant : quel avenir pour le service public ?

Dans cette nouvelle édition de Tambour Battant Antoine Spire et Hélène Mathieu vous proposent un regard sur l’état du Service public de notre pays.

L’émission vous propose, en première partie un entretien avec :

– Claire LEMERCIER, Directrice de recherche au CNRS, coauteure de « La valeur du service public » (Éd. La Découverte),

et

– Emilien RUIZ, historien, enseignant à l’IEP de Paris, auteur de « Trop de fonctionnaires ? » (Éd. Fayard).

Emilien Ruiz et Claire Lemercier rappellent que les politiques ont toujours déclaré – depuis la révolution française – vouloir diminuer le nombre de fonctionnaires ; Et au travers de leurs etudes il expliquent que Nicolas Sarkosy est le seul à avoir supprimé 90 000 postes, une décision au nom d’une prétendue augmentation des salaires.

En Deuxième partie d’émission « Le Gril » vous propose un débat entre:

– Yves ROUSSET, préfet honoraire, auteur de « la préfecture est en feu » (Éd. Au bout des mots),

et

– Willy PELLETIER, sociologue, enseignant à l’université de Picardie, coordonnateur de la fondation Copernic et coauteur de « La valeur du service public » (Éd. La Découverte)

Le préfet honoraire Yves Rousset souligne l’importance des garanties du statut de la fonction publique pour le mettre en rapport avec les devoirs des hauts fonctionnaires. Face à lui, Willy Pelletier dénonce l’augmentation du nombre de contractuels jusqu’au somment de l’administration.

L’émission se termine avec un « Grand témoin » :

–Sébastien SORIANO Ingénieur du corps des mines , directeur de l’IGN, auteur de « Un avenir pour le service public » (Éd. Odile Jacob).

Dans cet ouvrage il esquisse ce que pourrait être une adaptation de la fonction publique à la modernité d’aujourd’hui.