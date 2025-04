ModArt International: une école au cœur de la mode française

La mode vous fait rêver ? Vous envisagez d’en faire votre métier ? Direction Mode Art International, une école qui propose une immersion complète dans le monde de la mode, de la création au management en passant par la communication. Scroll ton Futur vous propose une rencontre avec sa directrice, Marie Chérifi et des témoignages d’étudiants passionnés.

La mode: un secteur phare en France

La France, terre du luxe et du raffinement, peut se targuer d’un secteur de la mode en pleine effervescence. Avec un chiffre d’affaires estimé à 220 milliards d’euros par an, la mode est un pilier de l’économie française. C’est aussi un secteur à forte capacité d’exportation, et une passion nationale : « Nous consommons pour 3,3 milliards de pièces par an, rien qu’en France », souligne la directrice de Mode Art International.

Au-delà des grandes maisons telles que LVMH, Kering, Chanel ou Hermès, la mode française repose aussi sur un large éventail d’entreprises artisanales et de PME. En tout, ce sont 1,2 million d’emplois directs et indirects qui gravitent autour de cette industrie.



ModArt une école au cœur de l’écosystème

C’est dans ce contexte que s’inscrit Mode Art International, une école qui forme depuis plus de 20 ans les professionnels de la mode de demain. Née à Paris, elle propose trois grandes filières :

Stylisme & Modélisme Pour former les créateurs, les stylistes, les esprits innovants. Cette filière représente environ 30 à 35 % des étudiants. « Sans création, il n’y aurait pas d’histoire », rappelle la directrice.

Management de la mode Du marketing aux achats en passant par le merchandising et la production, cette filière forme aux métiers opérationnels indispensables à la structuration d’une collection. Communication de mode Écrire, parler, convaincre, rayonner : la communication de mode est enseignée à 360 degrés, intégrant le digital, les relations presse, les événements et les réseaux sociaux.



Ces filières sont proposée en cycles Bachelor et Mastère. L’école propose également un MBA « Luxury goods and fashion industries ». Des formations qui ouvrent a tout un éventail de métiers : styliste modeliste, responsable e collection, Acheteurs, chefs de produits, coordinateurs de collections, visual merchandisers, communicants…

Après l’école une insertion professionnelle réussie

Après les trois premières années, les étudiants peuvent poursuivre leur mastère en alternance. « Quatre jours en entreprise, un jour à l’école, plus dix semaines de séminaire : nos étudiants sortent véritablement formés », précise la direction.

Les diplômés de Mode Art International intègrent aussi bien les grandes maisons que des marques plus accessibles : Hermès, Chanel, Balenciaga, mais aussi Monoprix, Celio ou les Galeries Lafayette. Certains deviennent même entrepreneurs. La preuve ? Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, fondateurs de la marque Coperni, sont passés par l’école. Une belle reconnaissance. « Ce sont des figures incontournables de la mode aujourd’hui, au même titre qu’un Simon Porte Jacquemus ou un Olivier Rousteing. » souligne Maire Cherifi.



Les conditions d’accès à ModArt International

ModArt International propose des entrée hors parcoursup tout au long de l’année et solon les place disponibles.

Pour entrer en 1re année de Bachelor (Stylisme, Management ou Communication) : Diplôme requis : le Baccalauréat (ou équivalent). Il faut remplir un dossier de candidature et réaliser un entretien de motivation.

Pour le Bachelor Stylisme : il est conseillé d’avoir un minimum de sens artistique, de curiosité et de créativité. Un portfolio est un plus.

Pour une admission parallèle (2e ou 3e année de Bachelor) :il faut justifier d’une formation ou expérience en lien avec le domaine (BTS Mode, MANAA, école d’art, formation en communication ou marketing…) et vous participerez à un entretien, avec un test possible, un book sera demandé.

Pour intégrer un Mastère (niveau Bac+3 requis) : Diplôme requis : Licence, Bachelor ou équivalent (dans un domaine compatible) Les admissions se font su dossier, entretien, et parfois test ou projet selon la spécialisation.

Pour en savoir plus visitez le site de l’école: www.modart-paris.com

Mode Art International n’est pas qu’une école : c’est un tremplin, une famille, et souvent, un point de départ vers de grandes aventures créatives. « Notre mission est de faire grandir chaque étudiant, de l’amener à révéler son potentiel, quelle que soit sa spécialité », conclut Marie Chérifi.